Un’altra sparatoria letale negli Stati Uniti: i media americani riportano infatti la notizia della morte di una ragazza e del ferimento di un altro giovane in un cinema del sud della California lunedì sera.

A diffondere la segnalazione il dipartimento di polizia di Corona, che è stato chiamato alle 23.45 di lunedì per intervenire al Regal Edwards Corona Crossings RPX della cittadina di Corona, nella contea di Riverside. Al loro arrivo, secondo quanto riporta Deadline, gli agenti hanno trovato un ragazzo e una ragazza feriti da colpi di arma da fuoco: il 19enne è stato portato in ospedale, mentre la diciottenne è morta sul luogo. Non è chiaro chi abbia esploso i colpi, né se si sia trattato di una o più persone o se si sia trattato di un omicidio/suicidio. In quel momento era in corso la proiezione di La notte del giudizio per sempre. Il cinema è stato chiuso per tutta la giornata di martedì per permettere lo svolgimento delle indagini.

Secondo quanto riporta la polizia locale, citata da Variety, i corpi sono stati scoperti solo dopo la fine della proiezione da un impiegato che è entrato nella sala e ha scoperto i due corpi. Nessuna pistola è stata ritrovata sul luogo del crimine. Lo spettacolo era iniziato alle 21.35, erano stati venduti sei biglietti: la polizia sta cercando di risalire alle quattro persone che sarebbero dovute essere in sala e che non avrebbero dato l’allarme. “Abbiamo saputo di un incidente nel nostro cinema Corona Crossings,” ha dichiarato ufficialmente Regal. “Stiamo lavorando con le autorità locali collaborando nelle indagini. La nostra preoccupazione principale è la sicurezza del nostro staff e dei nostri ospiti”.