Spawn: Jamie Foxx definisce il film “originale e speciale” e lo paragona a Joker

La lavorazione al nuovo adattamento di Spawn, che vedrà come protagonista Jamie Foxx, va avanti ormai da diverso tempo, ma non si ferma. Di recente, in un’intervista con Comicbook.com, Foxx ha fornito alcuni importanti aggiornamenti sul film, paragonandolo a una recente rivisitazione originale di un personaggio dei fumetti. Ecco le sue parole:

Ho parlato con Todd e il punto è che vogliamo creare qualcosa di molto speciale, perché ricordo di aver visto i primi film di Spawn e poi le versioni HBO e quindi abbiamo qualcosa che è quasi un originale. Senza svelare troppo, [posso dire] che inizia in un modo così bello. E non è un film ad alto budget, ed è questo che mi piace. È un po’ come quando hanno fatto il Joker. Il Joker esiste già, ma la storia di quest’uomo che “s’infiammava” è la stessa che stiamo facendo con questo film. Quindi, stiamo solo facendo le cose per bene, cucinandole bene, ma rimanendo in contatto, mantenendo l’energia, e, quando la riverseremo su di voi, ci saranno alcuni momenti in cui direte “Oh, cavolo”. Abbiamo visto tutti sparare i loro colpi e ora ci stiamo preparando a sparare i nostri.

Vi ricordiamo che Todd McFarlane ha scritto la sceneggiatura e si occuperà della regia del film, che punterà a un divieto ai minori e avrà un budget intorno ai 10-12 milioni di dollari (in linea con l’approccio Blumhouse). Recentemente, l’autore ha anticipato che un “grande annuncio” verrà fatto durante il prossimo New York Comic-Con (maggiori dettagli in quest’articolo).

Pubblicato per la prima volta nel 1992, Spawn è uno degli antieroi più dark dei fumetti, ed è in grado di teletrasportarsi e cambiare forma. Nel 1997 Michael Jai White lo ha interpretato al cinema, mentre il personaggio è stato anche protagonista di una serie tv animata sulla HBO.

Cosa ne pensate delle anticipazioni su Spawn di Jamie Foxx? Diteci cosa ne pensate nei commenti!

FONTE: CB