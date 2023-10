Il produttore Jason Blum sostiene ancora che il reboot di Spawn di cui sentiamo parlare ormai da anni abbia una “data” di release nelle sale.

In una recente intervista a ComicBook.com per la promozione di L’Esorcista – Il credente, Blum ha affermato che il 2025 sarà l’anno in cui il pubblico vedrà il chiacchierato film sopracitato:

Il 2025 è l’anno in cui uscirà Spawn. Lo ribadisco.

Todd McFarlane aveva parlato di un reboot di Spawn già nel 2016, dicendo che un attore premio Oscar era interessato alla parte. Si trattava di Jamie Foxx che dovrebbe essere ancora legato al progetto.

