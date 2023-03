L’anno scorso abbiamo scoperto che il film di Spawn targato Blumhouse, in sviluppo dal 2017, aveva preso nuova linfa vitale grazie all’ingaggio di tre nuovi sceneggiatori incaricati di portare il personaggio nato dalla mente di Todd McFarlane sul grande schermo.

Si trattava di Scott Silver, sceneggiatore di Joker, di Malcolm Spellman, sceneggiatore di The Falcon and the Winter Soldier e di Captain America 4, e dell’emergente Matthew Mixom.

In un’intervista recente con Comicbook, McFarlane ha spiegato che non dirigerà il film in cui cast è divenuto particolarmente importante sin dall’ingaggio di Jamie Foxx:

I miei piani originali sono stati un po’ stravolti, ma visto che si parla di Hollywood non è una sorpresa. Il punto è che quando inizi a reclamare attori di serie A, e non solo uno, ma diversi, il film cresce. Quando lo vedi a uno studio, cresce ancora di più, perciò la cosa che non vogliono è realizzare un film a basso budget con grandi nomi collegati. […] E non vogliono un regista esordiente… se fossi un amministratore delegato farei lo stesso.

