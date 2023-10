Sono anni che si parla del reboot di Spawn diretto da Todd McFarlane, film che verrà prodotto da Blumhouse.

Torna a parlare del progetto anche lo stesso Jason Blum durante un intervento al New York Comic Con dicendo:

Porterò l’audacia della Blumhouse. Sarà audace e originale rispetto agli altri film di supereroi. Sarà la versione Blumhouse di un film di supereroi.

Anche McFarlane aveva parlato di questo “tocco” alla Blumhouse, riferendosi al progetto come a una via di mezzo tra un horror e un prodotto alla The Boys di Amazon Prime. Inizialmente McFarlane avrebbe dovuto essere autore e regista del film. Ora però ha fatto un passo indietro, preferendo sacrificare il suo doppio ruolo a favore di vedere effettivamente (e finalmente!) realizzato il progetto

