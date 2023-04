In Spectre, penultimo film di 007 (LEGGI LA RECENSIONE), troviamo Christoph Waltz nei panni dell’iconico villain Blofeld. Nonostante il personaggio sia apparso diverse volte nel corso della longeva saga, in questo capitolo viene fornito di una backstory completamente nuova: scopriamo infatti che è il fratello adottivo dello stesso James Bond. Questa rivelazione aveva attirato su di sé molte critiche, ma recentemente, a distanza di anni, è lo stesso interprete a difenderla, spiegando perché è importante per la storia. Ecco quanto dichiarato in un’intervista con CinemaBlend:

Penso che dal punto di vista drammatico, o dal punto di vista del dramma, sia una svolta favolosa. Un conflitto favoloso, un collegamento favoloso molto utile per le storie. È così che l’ho percepito. … Aumenta il conflitto. Tutto ciò che acuisce il conflitto è utile in un dramma.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Un messaggio criptico dal passato di Bond porta l’agente 007 a seguire una pista per smascherare una minacciosa organizzazione. Mentre M lotta contro le forze politiche per tenere in vita i servizi segreti, Bond tenterà di aggirare numerosi inganni e svelare la terribile verità che si cela dietro SPECTRE.

Nel cast Daniel Craig (James Bond), Rory Kinnear (Tanner), Ben Whishaw (Q), Naomi Harris (Moneypenny), Ralph Fiennes (M). I nuovi volti saranno invece Andrew Scott (che sarà Denbigh, membri dell’MI6), Dave Bautista (Mr. Hinx), Monica Bellucci (Lucia Sciarra), Lea Seydoux (Madeleine Swann), Christoph Waltz (Oberhauser).

Prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, della EON Productions, per la MGM e la Sony Pictures Entertainment, il film è diretto da Sam Mendes su una sceneggiatura di John Logan ed è uscito il 23 ottobre 2015 in UK e il 6 novembre negli USA, il 5 novembre in Italia. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Vi ricordiamo invece che l’ultimo film di 007, No Time To Die, è uscito al cinema nel settembre 2021. Anche in questo caso, vi rimandiamo alla nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Christoph Waltz su Blofield in Spectre? Lasciate un commento!

FONTE: CinemaBlend

Classifiche consigliate