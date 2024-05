In Speed, cult action uscito nel 1994, Jeff Daniels interpreta Harry, partner del protagonista (Keanu Reeves), che muore quando si imbatte in una casa piena di esplosivi. Ospite del The Rich Eisen Show, l’attore ha rivelato che inizialmente la dipartita del suo personaggio doveva avvenire molto prima:

Ricordo di aver ricevuto il copione… e morivo a pagina 22. Morivo nella tromba dell’ascensore. Ho pensato “La mia carriera è nei guai, ma non così tanto. Mi sa che rinuncio“. Ma il mio agente mi fa: “Aspetta, c’è un’altra bozza in arrivo. Morirai più tardi”. Io dissi: “Ok”, e così è stato. Morivo a pagina 80. Ho pensato: “Ok, va bene, lo farò”. Ci sono Keanu e Sandy Bullock, sono felice di farlo.

Sul set, poi, l’attore ha avuto qualche difficoltà nel girare il passaggio in questione:

Entro nella casa. Eravamo da qualche parte a sud di Los Angeles e avevo addosso tutta l’attrezzatura della S.W.A.T.. Sono circa 35 chili di roba e devo strisciare attraverso una piccola finestra, sembrare Harrison Ford mentre lo faccio, aggrapparmi al telaio della finestra e tutto il resto. Finalmente riesco a entrare e poi devo guardare il termostato e capire che quello non è un termostato, ma un timer per una bomba e che sta per esplodere. Quindi mi chiedo: “Come faccio?”. Faccio delle facce? Piango? Cosa faccio?”. E mi sono ricordato di un’intervista che Roy Scheider fece per Lo Squalo. Gli avevano chiesto: “Quel momento, Roy, quando vedi lo squalo… come hai fatto?”. E lui: “Ho guardato in basso e quando ho guardato lo squalo mi sono assicurato che i miei muscoli delle guance fossero un po’ sollevati e poi li ho lasciati rilassare“. Così ho fatto anche io. Ho guardato il termostato [mima di abbassare i muscoli delle guance] e… “Buona!”.

Potete vedere l’estratto dell”intervista qui sotto:

