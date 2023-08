Speed, l’action del 1994 diretto da Jan de Bont e interpretato da Keanu Reeves, Sandra Bullock e Dennis Hopper è, senza ombra di dubbio, una delle pellicole d’azione più amate e di successo fra quelle uscite negli anni novanta.

Un film che, come racconta Joss Whedon, è stato salvato anche grazie al contributo creativo di Keanu Reeves. Whedon, al tempo, venne ingaggiato last minute come script doctor del lungometraggio e anche se, come riconosciuto pure dallo sceneggiatore Graham Yost (via EW), il 98% dei dialoghi del film venero sostanzialmente scritti da lui, Whedon perse comunque un arbitrato presso la Writers Guild of America (WGA) per ottenere i crediti di sceneggiatura.

Ospite insieme agli altri realizzatori di Speed al podcast 50MPH, Josh Whedon ha spiegato che Keanu Reeves è stato di fondamentale aiuto nel delineare il personaggio che interpretava in Speed, Jack Traven:

[Keanu Reeves] mi aveva detto di [aver fatto ricerca per il ruolo trascorrendo del tempo] con i ragazzi della SWAT e di quanto fossero incredibilmente educati. Mi aveva spiegato che in base a quello che aveva imparato erano persone che cercano solo di de-escalare la situazione, chiamano tutti signore o signora. A quel punto è scattata una lampadina – è andata così. A quel punto capivo quel personaggio. La mia lettura del personaggio si basava sul fatto che non era un fanfarone, era un pensatore laterale. Avrebbe fatto ciò che sembrava giusto e avrebbe avuto un approccio strano, ma in generale, sarebbe andato a buon fine. Quel signore o signora mi ha dato tanto, perché la fanfaronata [nei protagonisti dei film d’azione] era all’ordine del giorno mentre lui era era l’opposto. Ha anche detto: “Non voglio estrarre la mia pistola”. Io gli ho risposto “Neanche io voglio che lo faccia, ma in qualche modo dovrai farlo… [Lo studio] non ti lascerà non estrarre la pistola”.

FONTE: 50MPH Podcast

