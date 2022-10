Speed Racer: Emile Hirsch parla di un possibile ritorno del personaggio

A 15 anni dall’uscita del film, e conseguente flop commerciale, Emile Hirsch ha parlato di un possibile ritorno di Speed Racer, protagonista da lui interpretato nell’omonimo adattamento live-action dell’anime firmato dalle sorelle Wachowski.

In un’intervista con Screenrant, l’attore ha ammesso le difficoltà economiche di portare avanti un progetto del genere, ma si dichiara sicuro che rivedremo il personaggio. Ecco le sue parole:

Sono molto rispettoso delle [Wachowski] come artiste e di qualsiasi visione vogliano avere. Non mi sentirei a mio agio nel cercare di avviare una cosa del genere con loro. Sento che tutto ciò che fanno è totalmente frutto della loro volontà e del loro tipo di volontà. Non so quale sarebbe il suo futuro, non lo so. Ovviamente non è un film facile da realizzare, ci sono così tanti meccanismi finanziari coinvolti nella realizzazione di una cosa del genere. Il film costa 140 milioni di dollari, o qualcosa di simile, quindi non si può semplicemente farne un altro, non è così semplice.

Sento di non saperlo veramente, [ma] non credo che abbiamo visto l’ultimo [film] di Speed, questo è certo. Non so se saranno le Wachowski a farlo o qualcun altro o un altro attore a interpretare Speed, ma non credo che abbiamo finito con quel personaggio. Credo che sia in corso di realizzazione anche una serie [probabilmente l’attore fa riferimento a questa]. Non so quale sia la compagnia che lo sta realizzando [la Apple, ndr], ma di sicuro c’è uno show in corso di realizzazione. Quindi sarei piuttosto entusiasta di vederlo. Mi piacciono le diverse forme mediali, adoro il cartone animato di Speed Racer, e penso che forse c’è un altro medium, o uno show televisivo, in cui possiamo vederlo.