Arriverà il 24 marzo al cinema, il film di Pablo Larraìn con protagonista Kristen Stewart.

La pellicola è valsa all’attrice una candidatura come attrice protagonista, e in attesa della cerimonia degli Oscar prevista per il 27 marzo, l’attrice ha mandato una lettera alla critica con un invito alla visione del film per ammirare l'”incredibile abilità della nostra squadra“.

Ha poi parlato della protagonista della storia, tessendo le sue lodi:

Diana ci ha unito. Continua a gettare ombre ma al contempo a riflettere una luminosità che ci conduce verso noi stessi e gli uni verso gli altri… sono grata per la sua vita e tormentata nonostante sia una “estranea” per la sua perdita. Fortunatamente ciò che ho imparato è che con Diana Spencer c’è dolore, ma nessuna assenza. Sarà sempre parte integrante di un futuro percorso da amore. Trovare questo legame con lei mi ha aiutato ad avere una comprensione più profonda delle lotte legate alla salute mentale a cui siamo tutti vulnerabili. Mi ha aiutato a capire il desiderio di essere aperti e parlarne, senza nascondersi, senza nascondersi da noi stessi e dagli altri altri. Si tratta di qualcosa di vitale importanza.

A conclusione della lettera, l’attrice annunciato “in spirito di gratitudine” di aver fatto una donazione per la salute mentale alla National Alliance on Mental Illness.

Kristen Stewart is handling this season impeccably. pic.twitter.com/NsbexXOHLG — Courtney Howard (@Lulamaybelle) March 7, 2022

