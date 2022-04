Spider-Man: No Way Home

In una recente intervista per il podcast Household Faces with John Ross Bowie ha parlato delle riprese diammettendo di essersi commosso in un momento particolare.

Si trattava, ovviamente, del ricongiungimento con Peter Parker:

C’era una scena in cui incontro all’improvviso Tobey [Maguire] e mi dice: “Come va, dottore?” e io rispondo: “Oddio, è così bello vederti”. Avevo le lacrime agli occhi in quella scena… è stato splendido incontrare di nuovo Tobey. Sul set ce la siamo spassata… credo di avergli detto: “Ho il terrore all’idea di essere troppo vecchio“.

Fonte: SR