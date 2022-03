In una recente intervista con Total Film ha parlato die si è sentito in dovere di difendere Doctor Strange da tutte le critiche.

Ha infatti cercato di sottolineare che il colpevole del caos scatenato nel film di Jon Watts sarebbe proprio Peter Parker:

Credo che tutti amino Peter Parker, ma possiamo tornare un attimo al momento in cui l’incantesimo viene interrotto tipo sei volte? Si dice troppo in fretta: “Adesso pagherà per la sua arroganza“, ma non è stato affatto arrogante. Molto è rischio ben calcolato, ma comunque vedremo dove lo condurrà [in Doctor Strange nel multiverso della follia].