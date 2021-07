In un’intervista con Variety risalente allo scorso aprile ha svelato diversi dettagli sulla sua partecipazione a

Vi ricordiamo le sue dichiarazioni:

È stato fantastico. È stato interessante tornare nel film dopo 17 anni, interpretando lo stesso personaggio. È passato del tempo, ora ho il doppio mento, un bargiglio, le zampe di gallina e una schiena leggermente leggermente malandata. […] Nel film ero morto. Ma in questo universo, nessuno muore veramente.

Aveva poi spiegato che sarebbe stato ringiovanito digitalmente:

Jon Watts mi ha guardato e mi ha detto: hai visto cosa hanno fatto con Robert Downey Jr. e Sam Jackson? […] Hanno ringiovanito la faccia di Robert De Niro… anche se quando combatteva, sembrava un vecchio. Sembrava un vecchio! È per questo che la cosa mi spaventava. Non ho lo stesso fisico di 17 anni fa, è un dato di fatto. Ma poi mi sono ricordato dei tentacoli… sono loro che fanno tutti gli sforzi! Solitamente sono le braccia meccaniche ad ammazzare, spaccare e distruggere. Io mi limito a fare delle espressioni cattive! È stato fantastico.

Alla premiere di Black Widow, ET ha così chiesto un parere a Kevin Feige in persona, che è apparso visibilmente interdetto:

Sai, la gente parla. Quando hanno un microfono alcuni parlano, quelli come me non tanto.

Kevin Feige looks genuinely disappointed that Alfred Molina talked about No Way Home details pic.twitter.com/wxC4MYhabg — Matthew R. has No Way Home™ (@ItsJustMatthewR) July 2, 2021

Ha poi aggiunto in generale:

Tutto ciò che facciamo è superare e soddisfare le aspettative dei fan, è la nostra speranza. Non tutte le voci che leggete online sono vere, ma neanche tutte sono false. Questo è il bello.

Sulla possibilità che rivedremo la contessa Valentina Allegra de Fontaine dopo The Falcon and the Winter Soldier ha poi concluso:

Chiedilo ad Alfred Molina.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

Vi ricordiamo che ogni giovedì, a partire dalle ore 17, parleremo della nuova puntata di Loki in una live ricca di spoiler e congetture varie ed eventuali ospitata sul nostro canale Twitch!

Quanto attendete il nuovo cinecomic sviluppato creativamente dai Marvel Studios e prodotto dalla Sony? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!