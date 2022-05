è tornato a parlare die nello specifico di una delle scene più criticate e al contempo più popolari del film. Parliamo, ovviamente, della sequenza in cui Peter Parker se na va in giro per la città ballando.

Come raccontato a Fandom, l’intenzione era proprio far ridere:

La nostra intenzione era che fosse divertente, in realtà. Questo tizio patetico doveva essere la versione malvagia di Peter Parker, ma finiva per essere così montato e così fuori luogo. Non mi sorprende che la gente l’abbia presa così e sono felice che l’abbia trovata divertente. Volevamo che facesse ridere.

Sam Raimi è attualmente nei cinema con Doctor Strange nel multiverso della follia, la pellicola che ha diretto per i Marvel Studios che segna il suo ritorno dietro alla macchina da presa.

