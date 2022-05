Spider-Man 4, Sam Raimi chiarisce: “Al momento non ci sono piani”

Il regista ha lasciato intendere che con il multiverso tutto è cambiato:

Non pensavo che fosse possibile, ma dopo essere tornato in azione col multiverso, ho realizzato che è tutto possibile, quindi sarei del tutto disposto a farlo.

A Screenrant, più di recente, ha però chiarito che non c’è alcun progetto in corso:

Al momento non ho alcun piano di dirigere uno Spider-Man 4. Hanno così tanto successo con la nuova serie di Spider-Man che non so se è una cosa fattibile o meno. Non ho esplorato quella strada.