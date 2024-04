The Wrap ha intervistato di recente Sam Raimi e ha parlato con il regista di un ipotetico Spider-Man 4 che farebbe da seguito agli eventi dello Spider-Man 3 arrivato nel 2007.

“Se dovessi realizzare un quarto Spider-Man, dovremmo prima scegliere quale sarebbe il percorso per il personaggio di Tobey Maguire e quali ostacoli dovrebbe affrontare sul suo cammino per affrontare una crescita personale” ha dichiarato il regista. “E spero che il cattivo venga scelta sulla base della rappresentazione di quegli ostacoli”.

Su quali siano questi intoppi, il regista ha ammesso:

Non lo perché dovrei prima capire la lezione successiva per il personaggio. Dovrei parlarne con Tobey, gli sceneggiatori e capire che tipo di crescita sarebbe la sua in questo episodio.