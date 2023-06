Durante un’intervista con Inverse, Tom Holland è tornato a parlare di Spider-Man 4 senza sbilanciarsi particolarmente.

L’attore ha prima di tutto sottolineato di non sapere ancora “se si farà o meno, chi lo sa?“, prima di aggiungere che “per il momento ci sono ottime probabilità, ma vedremo“.

Ha poi aggiunto che adorerebbe condividere lo schermo con una versione live-action di Miles Morales: “Sarei onorato di portare Miles Morales nel mondo live-action. Non so come potremmo farlo, ma coglierei al volo quell’occasione“.

Negli scorsi giorni, ricordiamo, la produttrice Amy Pascal ha confermato che Spider-Man 4 è ancora in lavorazione, seppur al momento in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

