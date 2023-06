Anche se ancora non ci sono notizie certe sul quando verrà effettivamente messo in cantiere, Spider-Man 4 è un film praticamente già certo dato l’incredibile successo commerciale dei nuovi film dell’Uomo Ragno interpretati da Tom Holland.

E nonostante sia in corso lo sciopero degli sceneggiatori, Sony e Marvel Studios stanno già avendo dei meeting, insieme allo stesso Tom Holland, per discutere di Spider-Man 4.

Nella cover story che l’Hollywood Reporter ha dedicato all’attore in concomitanza all’uscita della nuova serie TV Apple da lui interpretata, The Crowded Room (LE RECENSIONI INTERNAZIONALI), la star fornisce qualche dettaglio in merito:

In genere siamo io, Amy [Pascal], Kevin Feige [presidente dei Marvel Studios], Rachel [O’Connor] [produttrice esecutiva], a volte partecipano anche altri dirigenti della Marvel. È un processo collaborativo. I primi incontri si sono concentrati su ‘Perché dovremmo farlo di nuovo?’ E penso che abbiamo trovato il motivo. Sono davvero molto contento di dove siamo arrivati dal punto di vista creativo. Ma sono anche un po’ preoccupato. C’è un po’ di stigma riguardo al quarto capitolo in tutte le saghe. Sento che abbiamo fatto un home run con la nostra prima saga e c’è una parte di me che vuole lasciare il progetto con la testa alta e passare il testimone al prossimo fortunato che avrà l’opportunità di dare vita a questo personaggio.

