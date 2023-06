Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse non verrà proiettato negli Emirati Arabi Uniti, nonostante la Sony avesse fissato l’uscita del film d’animazione al 22 giugno.

Il motivo della mancata approvazione da parte della commissione censura del paese non è stato ufficializzato, ma verosimilmente è relativo alla presenza di una bandiera transgender e della frase “Protect Trans Lives”, a sostegno della comunità transgender, all’interno del film. Le fonti citate da Variety riferiscono infatti che la mancata rimozione di queste immagini impedirà alla pellicola di uscire.

La notizia comunque non stupisce, visto che nel paese i film contenenti elementi o messaggi LGBTQ+ vengono regolarmente respinti o censurati: un anno fa toccò lo stesso destino a Lightyear, che non venne distribuito nemmeno in Arabia Saudita, Kuwait e Malaysia perché includeva un bacio tra due personaggi omosessuali. Verosimilmente, Across the Spider-Verse verrà bandito anche da questi paesi.

Ricordiamo che il primo film uscì nei cinema degli Emirati Arabi Uniti nel 2018 e raccolse 1.7 milioni di dollari.

Classifiche consigliate