Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà ambientato in cinque universi, le copertine di Empire

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Empire ha dedicato il nuovo numero a Spider-Man: Across the Spider-Verse, l’attesissimo film d’animazione in arrivo tra pochi mesi.

“Posso dire che questa storia è migliore della prima” ha commentato Shameik Moore – voce di Miles Morales – a proposito del secondo capitolo. “Se per il primo avevamo il cielo come limite, questa volta il cielo rappresenta il pavimento, perciò ci abbiamo messo piede sopra e adesso puntiamo verso Giove!“.

Il regista Joaquim Dos Santos ha poi svelato che la pellicola sarà ambientata in cinque universi: la Terra-65 di Gwen Stacy, la Mumbattan di Spider-Man India, la Nueva York di Spider-Man 2099 e la New London di Spider-Punk; il quinto universo, ha spiegato il regista, per il momento è segreto.

Ecco anche una nuova immagine e le copertine di Empire:

Il film è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà invece il 29 marzo 2024.

