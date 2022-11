Spider-Man: Across the Spider-Verse, Daniel Kaluuya darà la voce a Spider-Punk

Ancora un ingresso nel cast vocale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, attesissimo film animato targato Sony in uscita il prossimo giugno.

Si tratta, come riporta THR, di Daiel Kaluuya, scelto per prestare la voce a Hobart “Hobie” Brown, ovvero Spider-Punk. Il personaggio è di creazione recente visto che è apparso per la prima volta nel 2015 nei fumetti ed è nato dalla mente di Dan Slott e Olivier Coipel. Brown è un adolescente senzatetto che diventa un eroe per i cittadini oppressi di New York nel suo universo.

l primo dei due sequel di Spider-Man: Un nuovo universo sarebbe dovuto uscire quest’anno, il 7 ottobre, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarebbe dovuta arrivare l’anno prossimo, ma qualche mese fa lo studio ha annunciato che il primo uscirà invece il 2 giugno 2023, il secondo il 29 marzo 2024.

Alla regia Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos e Kemp Powers.

