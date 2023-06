Spider-Man: Across the Spider-Verse

Durante una chiacchierata con The Hollywood Reporter, Hailee Steinfeld ha spiegato di non aver ricevuto lo script integrale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, perciò molte cose le ha apprese durante la visione del film.

“Non mi hanno detto la sceneggiatura integrale” ha spiegato l’attrice. “Vedere [Across the Spider-Verse] solamente poche settimane fa è stato come leggere lo script per la prima volta. Scoprire che il film si apre con la storia di Gwen è stato davvero speciale“.

Ha poi aggiunto: “Ci sono stati momenti in cui sono saltata dalla poltrona, ho riso a pieni polmoni e ho avuto il fiato sospeso. Hanno svolto un ottimo lavoro nel tenere sorprese quelle rivelazioni e le parti più emozionanti“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

