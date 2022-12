Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles e Spider-Gwen in una nuova immagine del film!

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sony Pictures Animation ha pubblicato oggi una nuova immagine ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il primo dei due sequel di Spider-Man: un nuovo universo in uscita a giugno del 2023 – ricordiamo che stavolta verrà distribuito in Italia da Eagle Pictures, che dall’anno prossimo sarà il distributore italiano dei film Sony.

Nel diffondere la foto, la Sony ha anche annunciato che il full trailer del film arriverà il 13 dicembre!

Nell’immagine vediamo Miles Morales e Spider-Gwen seduti a fianco l’un l’altra, mentre guardano la skyline… palesemente a testa in giù!

GUARDA – La prima preview del film

Ecco anche altre immagini diffuse in questi giorni:

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 2 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

Alla regia Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos e Kemp Powers.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!