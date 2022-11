Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles Morales in una nuova immagine del film animato

Nell’ultimo numero di Empire era presente anche una nuova immagine di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo in arrivo tra un anno nei cinema grazie a Sony.

Nel frame, che potete vedere qua sotto, possiamo dare uno sguardo al look di Miles Morales:

Il primo dei due sequel di Spider-Man: Un nuovo universo sarebbe dovuto uscire quest’anno, il 7 ottobre, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarebbe dovuta arrivare l’anno prossimo, ma qualche mese fa lo studio ha annunciato che il primo uscirà invece il 2 giugno 2023, il secondo il 29 marzo 2024.

