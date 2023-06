Spider-Man: Across the Spider-Verse

Quali sono state le difficoltà più grandi riscontrate dai realizzatori di Spider-Man: Across the Spider-Verse? Screenrant ne ha parlato con i produttori del film Phil Lord e Chris Miller, che hanno sottolineato due aspetti ben diversi della lavorazione.

Chris Miller: “Volevamo che ogni mondo visitato avesse uno stile artistico e un’animazione completamente diversi. Come se mettessi piede e finissi in un dipinto di un altro artista. Dal punto di vista produttivo è stato difficile, così come dal punto di vista artistico, ma è stata una sfida molto emozionante per tutti. Ci ha permesso di visitare mondi in un modo che, cinematograficamente, non abbiamo mai visto“.

Phil Lord: “L’altra sfida bella grossa è stato ricordarci di tenere a fuoco i personaggi. Di focalizzarci su Miles, sulla sua famiglia, su Gwen e quello che sta affrontando“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

