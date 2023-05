Spider-Man: Across the Spider-Verse

Scaduto l’embargo, sono ora disponibili le recensioni della critica dedicate a Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Con 46 recensioni caricate, il film d’animazione è a quota 96% su Rotten Tomatoes e a seguire vi proponiamo alcuni estratti in attesa di quella di Badtaste.it:

Eric Francisco, Inverse : Across the Spider-Verse riesce agilmente a intersecare un blockbuster per tutte le età intricato con raro stile e dinsinvoltura. È sia magnifico che estenuante allo stesso tempo;

: Across the Spider-Verse riesce agilmente a intersecare un blockbuster per tutte le età intricato con raro stile e dinsinvoltura. È sia magnifico che estenuante allo stesso tempo; David Gonzalez, The Cinematic Reeel : Spider-Man: Across the Spider-Verse è meraviglioso e un indimenticabile trionfo cinematografico. Dalla sua animazione incantevole e mozzafiato a tutti quegli Spider, il film trasuda di tutti quei tratti che lo rendono una masterclass di narrazione e costruzione di un mondo;

: Spider-Man: Across the Spider-Verse è meraviglioso e un indimenticabile trionfo cinematografico. Dalla sua animazione incantevole e mozzafiato a tutti quegli Spider, il film trasuda di tutti quei tratti che lo rendono una masterclass di narrazione e costruzione di un mondo; Tom Jorgensen, IGN Movies : Colmo di immagini vibranti e azione caotica sfrenata, Spider-Man: Across the Spider-Verse è un degno seguito di un classico senza tempo;

: Colmo di immagini vibranti e azione caotica sfrenata, Spider-Man: Across the Spider-Verse è un degno seguito di un classico senza tempo; Matt Singer, Screencrush : Espande l’animazione strabiliante di Un nuovo universo in direzioni ancora più audaci;

: Espande l’animazione strabiliante di Un nuovo universo in direzioni ancora più audaci; Eric Eisenberg, Cinemablend : È tutto ciò che volete, tutto ciò che dovrebbe essere e anche di più;

: È tutto ciò che volete, tutto ciò che dovrebbe essere e anche di più; Ben Travis, Empire Magazine : Across the Spider-Verse spara il volume a 100 e in qualche modo trionfa. Visivamente straordinario, emozionalmente potente, narrativamente propulsivo – è un altro capolavoro;

: Across the Spider-Verse spara il volume a 100 e in qualche modo trionfa. Visivamente straordinario, emozionalmente potente, narrativamente propulsivo – è un altro capolavoro; Clarisse Loughrey, Indipendent (UK) : Tra tutti i multiversi, questo è semplicemente quello per cui fare il tifo;

: Tra tutti i multiversi, questo è semplicemente quello per cui fare il tifo; Molly Freeman, Screenrant : Across the Spider-Verse è fenomenale dall’inizio alla fine, aumenta la posta in gioco, l’emozione e il cuore con una bellissima animazione artistica;

: Across the Spider-Verse è fenomenale dall’inizio alla fine, aumenta la posta in gioco, l’emozione e il cuore con una bellissima animazione artistica; Peter Bradshaw, Guardian : Dinamico e intrigante, anche se a volte i dettagli e le emozioni possono perdersi in tutto quello sfoggio;

: Dinamico e intrigante, anche se a volte i dettagli e le emozioni possono perdersi in tutto quello sfoggio; Brian Truitt, USA Today : Il cuore e l’umorismo ci sono ancora, ma un lato serio permea questo seguito impressionante;

: Il cuore e l’umorismo ci sono ancora, ma un lato serio permea questo seguito impressionante; Michael Phillipis, Chicago Tribune: Il film potrà essere un prodotto e un’altra macchina delle proprietà intellettuali, ma sembra creato da esseri umani e sinceramente brillante.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate