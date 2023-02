Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuove voci sul coinvolgimento di Tom Holland

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Si torna a parlare della possibilità che Tom Holland faccia capolino in Spider-Man: Across the Spider-Verse, l’attesissimo film d’animazione.

Questa volta le voci arrivano dal giornalista Jeff Sneider, che durante un episodio recente di The Hot Mic ha spiegato che l’attore interpreterà una variante di Spider-Man nel lungometraggio in arrivo in estate.

“Ho saputo che il film è stato rinviato in parte per mettere Tom Holland nel film” ha spiegato il giornalista. “Una delle dimensioni che Miles potrebbe visitare… è una dimensione live-action con Tom Holland“.

Per scoprire la verità non dovremo attendere molto visto che all’uscita della pellicola mancano pochi mesi.

Il film è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà invece il 29 marzo 2024.

