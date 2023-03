Spider-Man: Across the Spider-Verse, Amy Pascal non si sbilancia sulla possibile presenza di Tom Holland

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Nel corso di un’intervista con Empire (come riporta The Direct), la produttrice Amy Pascal ha parlato di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La produttrice ha risposto nello specifico a una domanda sulla possibilità che Tom Holland faccia una piccola apparizione nel film d’animazione, preferendo non sbilanciarsi. “Non intendo commentare nulla in proposito” ha ammesso prima di sottolineare che “Tom Holland adora questi film [di Spider-Man]“.

Il film è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà invece il 29 marzo 2024.

