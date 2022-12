Spider-Man: Across the Spider-Verse doveva essere grande quanto Avengers: Endgame

Uno dei capi animatori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il cartoon della Sony Pictures Animation in uscita a giugno del 2023, ha avuto modo di spiegare quelli che erano i piani iniziali per il progetto che è stato poi diviso, come noto, in due parti. La seconda, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, sarà nei cinema nel mese di marzo del 2024.

Ere Santos, lead character animator di Spider-Man: Across the Spider-Verse, racconta che il progetto originale prevedeva una pellicola di ben due ore e mezzo di durata che doveva essere, per il franchise dello Spider-Verse, quello che Avengers: Endgame è stato per il Marvel Cinematic Universe:

Ci chiedevamo “Quindi con cosa avremo a che fare, con un film da due ore e mezza di durata?”. Quella che vogliamo raccontare è una storia molto ampia e con tutti gli archi narrativi che volevamo inserire, puntavamo a un film intenso, veloce, con un ritmo frenetico ed energico. Si puntava a roba in stile Avengers: Endgame per quanto era imponente. Ed è ancora imponente, sia chiaro.

Poi prosegue:

Poi però, allargarlo a due film ci ha dato tutto quello spazio di manovra narrativo che si sembrava fosse necessario. “Cosa dobbiamo impostare col secondo film? E come possiamo risolverlo – o meno -poi nel terzo?”. Dobbiamo vedere. All’inizio era un progetto incredibilmente ambizioso, cosa che è anche adesso, solo che al principio pareva stessimo ficcando due film in uno. Adesso c’è più respiro.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

Alla regia Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos e Kemp Powers.

Ecco la sinossi:

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar®, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

