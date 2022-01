Come sappiamo, spingerà ancora oltre i limiti dell’animazione ”. Possiamo aspettarci, allora, anche delle sorprese di carattere vocale?

Comicbook ha chiesto ai due produttori Phil Lord e Chris Miller se c’è la possibilità che Tom Holland faccia un cammeo nel film.

“Questa è un’idea interessante a cui non abbiamo mai pensato” ha commentato Miller. “Grazie per avercelo suggerito, se dovesse succedere qualcosa di simile sarebbe tutto merito tuo“.

Lord, da parte sua, si è limitato ad aggiungere: “Adoro il fatto che ci siano così tante possibilità con ciò che Spider-Man può essere e con ciò che la storia può raccontare“.

In un’intervista con Collider i produttori e sceneggiatori hanno confermato che il film sarà molto ambizioso:

Non volevamo ripeterci, perciò l’idea di entrare in diverse dimensioni ci ha dato l’occasione di dare a ogni mondo un suo stile da un punto di vista artistico, e abbiamo spinto affinché le persone di ImageWorks sviluppassero un modo per dare a ogni dimensione uno stile tale da farla sembrare realizzata da una mano diversa. Assistere allo sviluppo di tutta questa roba lascia senza fiato ed è il motivo per cui adoriamo stare in questo campo, perché è davvero difficile fare le cose a dovere.