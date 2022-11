Spider-Man: Across the Spider-Verse, il produttore stuzzica i fan sulla presenza di Tom Holland

In una recente intervista con Empire (come riporta The Direct), il produttore Christopher Miller ha parlato di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Visto che si parla da anni della possibilità che gli Spider-Man di altri mondi facciano capolino nel film, il produttore ha parlato di tale possibilità stuzzicando i fan sulla partecipazione di Tom Holland:

Diciamo solamente che… tutto è possibile nel multiverso.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 2 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

Alla regia Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos e Kemp Powers.

