Spider-Man: Across the Spider-Verse

A pochi giorni dall’arrivo in sala, arrivano le stime sugli incassi di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il film d’animazione sequel di Spider-Man: Un nuovo universo.

Come riportato da Variety, la pellicola dovrebbe avere un debutto negli Stati Uniti di 80 milioni di dollari, un bel passo in avanti rispetto ai 35,4 ottenuti dal primo capitolo. Studi rivali ed esercenti credono però che la pellicola abbia la possibilità di aprire con 90 milioni di dollari se non di più.

Tutto dipenderà da quanta leva farà il film sugli spettatori, cogliendo l’interesse non solo degli adolescenti e degli adulti al di sotto dei 40 anni, ma anche delle famiglie.

Un fattore determinante potrebbe essere anche la tenuta di La Sirenetta, che si avvia verso un secondo fine settimana da 40 milioni di dollari, registrando un calo di circa il 60%.

Il budget dichiarato della pellicola, spese di promozione escluse, è di circa 100 milioni di dollari, una cifra relativamente bassa se si considerano i costi degli altri film d’animazione destinati al grande pubblico.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate