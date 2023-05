Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mancano diverse settimane all’uscita di Spider-Man: Across The Spider-Verse, l’attesissimo film d’animazione, ma intanto THR ha rivelato i primi dettagli sulle proiezioni d’incasso.

Stando al sito, la pellicola dovrebbe debuttare negli Stati Uniti con una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni di dollari, più del doppio rispetto al debutto del primo film d’animazione arrivato a 384,2 milioni in tutto il mono.

Incassi a parte, il film d’animazione ha grandi ambizioni creative. In un’intervista con SFX Magazine, il regista Joaquim Dos Santos ha spiegato che spera che la storia possa avere lo stesso effetto che su di lui ha avuto un certo film di Star Wars: “Ero così soddisfatto dopo aver visto L’impero colpisce ancora. Spero che questo possa essere il nostro Impero”.

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

