Spider-Man: Across the Spider-Verse

Durante un’intervista con ComicBook.com, i registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse Kemp Powers, Justin K. Thompson e Joaquim Dos Santos hanno parlato dell’inserimento nel film di Ragno Rosso (in inglese noto come Scarlet Spider).

“Rappresenta un’era ben precisa dei fumetti” ha spiegato Kemp Powers. “Uno degli aspetti chiave del personaggio è che Ben Riley proviene da un’era in cui i personaggi estremamente muscolosi erano la norma e spesso erano ritratti in posizioni che non erano fisicamente possibili… con muscoli sopra a muscoli sopra ad altri muscoli. Abbiamo voluto catturare proprio questo aspetto“.

I registi hanno poi parlato di quando vedranno i cosplayer dei personaggi ritratti nel film: “Sarà molto commovente quando li vedremo” ha ammesso Thompson.

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

