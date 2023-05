Spider-Man: Across the Spider-Verse

La Sony ha diffuso in rete numerosi character poster dei protagonisti principali di Spider-Man: Across the Spider-Verse, attesissimo film animato in arrivo nelle sale a giugno.

Trovate tutti i poster qua sotto:

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

