Il produttore Phil Lord è tornato a parlare di, il primo di due sequel di Spider-Man: Un nuovo universo che nel 2018 segnò il debutto sul grande schermo di Miles Morales e nel farlo vinse anche un Oscar come miglior film d’animazione.

Lord ha prima di tutto parlato con Indiewire del lavoro fatto su I Mitchell contro le macchine, ringraziando l’esperienza per tutto ciò che ha insegnato a tutta la quadra. Poi ha parlato del nuovo Spider-Man animato:

È stato bellissimo avere la sicurezza di spingerci in modo ancora più energico oltre i limiti dell’animazione, portando Miles in posti in cui non ci saremmo mai immaginati nel primo film.