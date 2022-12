Spider-Man: Across the Spider-Verse, tutte le varianti di Spider-Man apparse nel trailer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Come da promessa, ieri pomeriggio la Sony ha diffuso online il primo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il primo dei due sequel di Spider-Man: Un nuovo universo in uscita a giugno del 2023 e che verrà distribuito in Italia da Eagle Pictures.

All’interno del trailer ricco di sequenze sono presenti un mucchio di varianti di Spider-Man in cui Miles Morales si imbatterà nel corso della storia.

Ve li proponiamo a seguire (via Comicbook).

Spider-Woman: Jessica Drew

Lady Spider – alias “Steampunk Spider”

Spider-Cop

Spinneret & Spiderling

The Bombastic Bag-Man

Spider-Man: Mangaverse

Spider-Man Unlimited

Superior Spider-Man

Playstation’s Spider-Man

Spider-Monkey

Spider-Werewolf

Il film è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà invece il 29 marzo 2024.

