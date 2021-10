Spider-Man: No Way Home

al primo incontro con Kevin Feige sulle sorti die sul suo approdo nell’Universo Cinematografico Marvel.

Come svelato dal libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe di Tara Bennett e Paul Terry, la produttrice è grata a Kevin Feige e ai Marvel Studios per due aspetti apportati alla storia del personaggio di Peter Parker:

La prima cosa [di cui sono grata] è che gli occhi della maschera possano muoversi, fanno già tutto. Non abbiamo mai avuto modo di conoscere Peter Parker all’interno del costume di Spider-Man, è un po’ come se fosse sempre scomparso dietro un personaggio digitale, ostacolando l’immedesimazione. Sapere come un personaggio si sente è tutto. L’altra cosa è il costume regalatogli da Tony Stark. Abbiamo sempre dovuto credere che fosse stato Peter Parker a creare il suo costume usando una macchina da cucire, l’abbiamo sempre raccontato così, ma adesso non è stato necessario.

Il prossimo frutto della collaborazione tra Sony e Marvel Studios, Spider-Man: No Way Home, sarà al cinema a dicembre.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa la sinossi ufficiale: