Spider-Man: No Way Home

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Tom Holland secondo cui uno dei tredi No Way Home, lui,e Tobey Maguire, avrebbe indossato un sedere finto nel costume dell’Uomo Ragno ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

La questione è stata nuovamente affrontata proprio da Andrew Garfield sul red carpet dei SAG Awards in un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight.

Interrogato circa la protesi, l’attore ha detto:

Sì, ne ho sentito parlare, ma non ho davvero idea. Non ero io quindi non so davvero che dire. Non voglio accusare nessuno. Non lo so. Ho dato per scontato che i sederi di tutti fossero i loro sederi! E non penso sia Tobey. Ho visto il sedere di Tobey. È ben fornito!

Potete vedere il video dell’intervista direttamente qua sotto:

Andrew Garfield doesn't know which Spider-Man was wearing a fake butt in #NoWayHome, but he knows it wasn't Tobey Maguire: "Tobey's got back." #SAGAwards pic.twitter.com/PVaDJFnOB6 — Entertainment Tonight (@etnow) February 28, 2022

