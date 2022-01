Spider-Man: Andrew Garfield parla finalmente di No Way Home, tra meme, un altro film e Gwen Stacy

In una lunga intervista con Variety ha finalmente parlato a ruota libera diraccontando alcune curiosità sul suo ritorno.

L’attore ha prima di tutto parlato del suo “sì”, delle discussioni con Amy Pascal, Kevin Feige e Jon Watts e del fatto che per lui “avere i tre Spider-Man nella stessa inquadratura fosse già abbastanza“. Ha poi aggiunto:

Sui traguardi raggiunti con No Way Home ha poi spiegato:

Io e Tobey abbiamo girato per due settimane, ma credo che il nostro traguardo sia stato non fare solo la nostra apparizione e andarcene: “Ciao! Ok, addio!”. Il mio Spider-Man ha praticamente salvato la vita alla potenziale dolce metà del suo fratellino, guarendo al contempo dal momento più traumatico della sua vita facendo ammenda e assicurandosi che non avesse lo stesso fato. Lo trovo bellissimo, ha avuto una seconda possibilità per salvare Gwen.

Parlando proprio di Stone, che inizialmente si vociferava potesse tornare nel film assieme a Kirsten Dunst, Garfield non si è sbilanciato su cos’è che avrebbe voluto vedere, ma ha parlato del personaggio di Gwen:

Oddio, non so neanche da dove iniziare, è una roba troppo grossa. Gwen aveva spirito ti iniziativa, ragionava con la sua testa. Nel nostro film cercavo di impedirle di venire coinvolta nella scena con Electro, era troppo pericoloso, ma lei non era d’accordo. Per certi versi ha contribuito al suo stesso destino, e il film parlava proprio di fato.

L’immagine di poter salvare MJ [in No Way Home] era bellissima e mi ha convinto immediatamente. […] Sono così grato di aver potuto chiudere un cerchio per il Peter che ho interpretato.