Spider-Man: No Way Home

In una recente intervista con Collider ha parlato di improvvisazione sul set di

In attesa di ammirare l’attore in Doctor Strange nel Multiverso della follia, ecco allora una curiosità sulle riprese del film di Jon Watts:

I grandi registi sono in grado di mettere da parte la sceneggiatura o una grossa scena d’azione se serve a dare più rilievo a una storia. C’era questo momento alla fine del film, sulla Statua della Libertà, che non riuscivamo a sbrogliare. Tom Holland stava avendo molta difficoltà con la sceneggiatura prima delle riprese aggiuntive, così una volta che siamo tornati sul set ho proposto l’idea di mostrargli il mio affetto, dicendogli che non volevo che si sacrificasse svanendo dai ricordi di tutti. Il regista mi ha risposto: “Ok, la mettiamo nel film“.

Trovate tutte le notizie su Spider-Man: No Way Home in questa scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dirlo nello spazio dei commenti qua sotto in calce all’articolo! Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!