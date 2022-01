Spider-Man: No Way Home

Molti fan dell’Universo Cinematografico Marvel sono rimasti colpiti dalle azioni commesse forse con troppa leggerezza da Doctor Strange in

In tal senso un recente episodio di Variety‘s Actors on Actors lo stesso Benedict Cumberbatch ha “difeso” le scelte del suo amato personaggio dichiarando:

È stato straordinario per me fare parte della chiusura di quei tre film. Lasciare che il mio personaggio commetta dei pesanti errori per amore – davvero, per generosità nei confronti di qualcuno a cui si rende conto di tenere davvero.

Potete avere accesso a tutte le notizie, le recensioni e gli approfondimenti sul film di Jon Watts con Tom Holland grazie alla nostra scheda!

Che ne pensate di quanto detto dal sound designer di No Way Home? Diteci come sempre cosa ne pensate nei commenti qui di seguito se avete un abbonamento a Badtaste+!