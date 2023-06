Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse, come annunciato mesi fa, sarà soltanto la prima parte di una storia che troverà conclusione l’anno prossimo, con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

In occasione della prima del film da oggi nelle sale, ComicBook.com ha chiesto ai registi un commento su ciò che ci attende l’anno prossimo.

“Credo che finché ci focalizzeremo sui personaggi, sulle loro motivazioni e sull’importanze delle loro azioni, avremo la nostra Stella Polare a guidarci in ogni dove” ha commento Justin K. Thompson. “Ma posso dirvi e promettervi che sarà spettacolare. Sarà splendido. Sarà fantastico. Sarà Spider-Man“.

Peter Ramsey, regista del primo film, qui tornato in veste di produttore, ha aggiunto: “Se c’è una cosa che abbiamo imparato da questi film, è che tutto è possibile. Parliamo di immaginazione, abbiamo centinaia di persone che contribuiscono con la loro immaginazione e nessuno può fermarli“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

