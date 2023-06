Kemp Powers, Joaquim Dos Santos e Justin K Thompson hanno parlato con Variety di Spider-Man: Across the Spider-Verse e soprattutto di Beyond the Spider-Verse, il film che farà da seguito agli eventi del film ora nelle sale che arriverà a marzo 2024.

Powers ha parlato del viaggio emotivo che dovrà compiere Miles nel prossimo film: “Era molto importante per noi mostrare Miles deciso a salvare suo padre e poi vederlo fare i conti con questa specie di Pottersville di un mondo creato a causa di una cosa successa a lui. Non sarà semplice come voler scappare da quel mondo, vorrà riparare i torti commessi e pertanto sarà potenzialmente toccante e imprevedibile nel terzo film. Renderà la sua missione più complessa in un modo che speriamo la gente trovi inaspettata e avvincente“.

Dos Santos ha aggiunto: “Il multiverso ci fornisce queste porte scorrevoli, ci permette di porre domande come quelle che a volte ci poniamo nella nostra testa: ‘E se facessi questa cosa al posto di questa, cosa succederebbe? Che impatto avrebbe sulla mia vita?'”‘. Tutto questo lo vedrete sullo schermo“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate