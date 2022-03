Spider-Man: No Way Home

è tornato a parlare del suo ritorno ine ha poi svelato chi è stato uno dei primi a scoprire del suo ritorno.

Si tratta del suo amico e collega Tom Hiddleston:

Una delle prime persone a cui ho telefonato, quando ho scoperto che sarei tornato, […] è stato Tom Hiddleston, che è uno dei miei migliori amici. Stava girando Loki all’epoca, ne aveva parlato con la Marvel perciò lo sapeva, e loro sapevano che eravamo amici. Lo chiamai e lui mi disse: “Non appena uscirà il film, dovrai intrufolarti in un cinema, perché la gente impazzirà“. Ricordo di aver pensato: “No, non credo“. Sapevo che sarebbe stato bello farlo, ma lui immaginava che il pubblico avrebbe reagito come se ci fosse stato Loki al mio posto, ma i fan di Loki sono qualcosa di pazzesco, mai visto nulla del genere. […] Quando il film è uscito non sono andato alla premiere perché doveva esserci segretezza, ma alcuni amici che c’erano mi hanno mandato messaggi e telefonato parlandomi delle reazioni gigantesche.

Trovate tutte le notizie su Spider-Man: No Way Home in questa scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dirlo nello spazio dei commenti qua sotto in calce all’articolo! Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!