hanno portato sul grande schermo in vesti di produttori (Lord ha anche lavorato alla sceneggiatura), film animato vincitore del premio Oscar.

E con l’arrivo del primo trailer di Spider-Man: No Way Home in rete il primo dei due ha voluto commentare ironicamente la notizia sul suo profilo Twitter, ricordando una curiosità che aveva condiviso lo scorso anno durante un video party del film animato, in cui rivelava di aver proposto alla Sony di inserire un cammeo di Spider-Ham, Tobey Maguire, Andrew Garfield e di Holland nel progetto, ma che la major rispose che “era troppo presto” per una cosa del genere. Forse era troppo presto, ma non così troppo presto.

Ecco i tweet di Miller:

But hey that’s just one guy’s opinion — Christopher Miller (@chrizmillr) August 24, 2021

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei. Ci saranno però anche altri camei rumoreggiati e mai confermati definitivamente…

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

La pellicola sarà nei nostri cinema a Natale!

