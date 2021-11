In una recente intervista per la promozione di, J.K. Simmons ha parlato del suo ritorno nei panni di J.J. Jameson indopo le sue apparizioni nei film di Sam Raimi.

L’attore ha parlato delle prime “discussioni” sull’aspetto che avrebbe avuto, visto che quella mostrata nel film di Jon Watts sarebbe stata una “rivisitazione” del personaggi:

I produttori della Sony Pictures e dei Marvel Studios volevano che fosse pelato e senza baffi:

Alla fine, le due parti trovarono un accordo.

Vi ricordiamo che il cinecomic sarà nei cinema dello stivale a partire dal 15 dicembre.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.