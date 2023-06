Spider-Man: Across the Spider-Verse

In occasione della promozione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, la stampa ha avuto modo di intervistare Avi Arad e Amy Pascal, che ha aggiornato su altri progetti legati al mondo dell’Uomo Ragno.

La produttrice, come abbiamo visto, ha parlato di Spider-Man 4 con Tom Holland e Zendaya, ma non si tratta dell’unico progetto in sviluppo. Ha infatti confermato che sono in sviluppo un film live-action su Miles Morales e un film animato su Spider-Woman: “Vedrete tutto questo. Li faremo tutti“.

Arad ha poi aggiunto che gli spettatori vedranno un film di Spider-Woman “prima di quanto pensiate“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

