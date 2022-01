Spider-Man: No Way Home

In occasione del podcast The Q&A with Jeff Goldsmith , gli sceneggiatori di non solo hanno escluso il ritorno di Tony Stark , ma hanno anche parlato delle idee scartate per la pellicola ora nei cinema.

Come hanno mostrato alcuni concept, Mysterio avrebbe dovuto partecipare agli eventi del terzo atto:

Gli sceneggiatori hanno confermato di aver preso in considerazione il suo coinvolgimento assieme a quello di Rhino:

Sì, ne abbiamo parlato. Abbiamo sicuramente parlato di cose come: chi è il Sinistro Sei? Se si vuole arrivare a sei, si può considerare Venom il sesto membro. È nella scena dei titoli di coda, è finito nell’UCM, anche se non è mai uscito dal Messico [ride]. Abbiamo parlato molto della possibilità di arrivare ufficialmente ai Sinistri Sei.

Ha poi aggiunto:

La cosa bella di lavorare con i fumetti è che si possono rivisitare le storie più celebri, le persone amano quelle storie, ma a volte non tutto quadra… Venom era effettivamente il sesto o c’era qualcun altro a spiare? E poi, di chi erano quelle sagome in cielo?

In effetti, tra le sagome sembrava ci fossero proprio quelle di Mysterio e Rhino assieme a quelle di tanti altri noti super cattivi.

