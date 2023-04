Spider-Man: Across the Spider-Verse

Il cast vocale di Spider-Man: Across the Spider-Verse ha di recente partecipato alla CinemaCon per presentare l’attesissimo film d’animazione che arriverà nelle sale tra pochi mesi.

Durante un’intervista con ET, Hailee Steinfeld (che interpreta Gwen) ha risposto a una domanda su chi sia stato scelto per interpretare Spider-Punk. “Daniel Kaluuya” ha ribattuto prima di rendersi conto che forse la notizia non era stata ancora annunciata.

La giornalista di ET l’ha poi tranquillizzata, come potete vedere nel video a seguire:

In un’intervista con Extra il cast è stato invece invitato a rispondere a una domanda sulla possibile presenza di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. “So che c’è Hailee Steinfeld” ha risposto Moore e Steinfeld ha aggiungo: “Isaa Rae, Daniel Kaluuya… Jake Johnson! Stavo dimenticato lui. Ce ne sono così tanti, ci sono delle sorprese. Non sarebbe la stessa cosa senza qualche sorpresa“.

Total Film ha svelato inoltre due nuove immagini dalla pellicola:

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

Classifiche consigliate